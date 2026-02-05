Haberler

Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Kwara eyaletinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Nijerya'ya destek olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

