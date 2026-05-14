Dışişleri Bakanlığı: İsrailli Bir Bakanın Mescid-İ Aksa'ya Düzenlediği Baskını Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayarak, bu eylemin bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı artırabileceğini belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrailli bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın kınanarak, "Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: ANKA
