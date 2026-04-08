Dışişleri'nden İsrail'e Lübnan Tepkisi: Saldırıları En Güçlü Biçimde Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma sivillerin korunması ve işgalin sona erdirilmesi çağrısı yaptı. Açıklamada, bölgedeki insani durumun ağırlaştığına dikkat çekildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma sivillerin korunması ve işgalin sona erdirilmesi için acil harekete geçme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu saldırılar Lübnan'daki insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen, Netanyahu hükümeti barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almayı sürdürmektedir. Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına güçlü desteğimizi yineliyoruz. İsrail'in Lübnan'ı işgalinin sonlandırılması ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA
