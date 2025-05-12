Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekvador'daki Saldırıya Kınama
Dışişleri Bakanlığı, Ekvador'un Orellana eyaletinde 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı, Ekvador'un Orellana eyaletinde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ekvador'un Orellana eyaletinde düzenlenen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırının kınandığı belirtilerek, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvador halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel