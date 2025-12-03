Haberler

Dışişleri'nden Barzani Karargahı Sözcülüğü açıklamasına tepki

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Barzani Karargahı Sözcülüğü tarafından yapılan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi hedef alan açıklamayı kabul edilemez olarak nitelendirerek gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir. KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
