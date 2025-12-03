Dışişleri'nden Barzani Karargahı Sözcülüğü açıklamasına tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir. KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.