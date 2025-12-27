Haberler

Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Faruk Kaymak, Lüksemburg Büyük Dükalığı’ndaki Büyükelçilik görevine atanırken, Yaprak Balkan ve Ayda Ünlü da yeni pozisyonlarına getirildi.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan pozisyonlara yapılan yeni atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi Faruk Kaymak, Lüksemburg Büyük Dükalığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

Ayrıca, İkili İşler Genel Müdürü Yaprak Balkan, AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü ise Karadağ nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine getirildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
