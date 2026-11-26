Dışişleri Bakanlığı, Giza'daki tanker yangınında ölenler için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Giza vilayetindeki çevre yolunda dün meydana gelen tanker yangınında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu bildirdi. Açıklamada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır'ın Giza vilayetindeki çevre yolunda dün meydana gelen tanker kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
" Mısır'ın Giza vilayetindeki çevre yolunda dün (25 Kasım) meydana gelen tanker yangını sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: ANKA