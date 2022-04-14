Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve... - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve...

AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı: 'ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve...

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı : " Abd Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Güncel, Haberler

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