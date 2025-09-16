Dışişleri Bakanları'ndan Küresel Sumud Filosu'na Destek

(ANKARA) - Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkenin Dışişleri Bakanları, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun güvenliği konusunda endişelerini dile getiren ortak bir açıklama yayımladı.

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklamada, Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Dışişleri Bakanları, filoya yönelik her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

Amaç: Gazze'ye insani yardım ve farkındalık

Bakanlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve Filistin halkının acil ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi hedefleyen sivil toplum girişiminin barışçıl amaçlarını desteklediklerini vurguladı. Açıklamada, "Filonun, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı çerçevesinde hareket ettiği" belirtildi.

Ortak bildiride, uluslararası sularda gemilere saldırı ya da yasa dışı gözaltı gibi eylemlerin, uluslararası hukuku ihlal edeceği ve sorumluluk doğuracağı hatırlatıldı.