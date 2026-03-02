Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda bölgedeki gelişmeleri ele aldı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler, gerilimin düşürülmesi ve saldırıların sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda, bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda konuştu.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler kapsamlı biçimde ele alınarak, mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların son bulması için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
