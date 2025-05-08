Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'daki AB Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjındaki oturuma katıldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'da düzenlenen AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjındaki oturuma katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) marjındaki oturuma katıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel