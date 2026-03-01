Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı Mevkidaşı Al Busaidi ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bölgede yaşanmakta olan krize çözüm bulunmasına yönelik diplomatik temaslar kapsamında, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, bölgede yaşanmakta olan krize çözüm bulunmasına yönelik çabalar kapsamında, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA