Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Yermak ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Yermak ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldi. Fidan, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ukrayna'ya ziyarette bulunan Fidan, Yermak ile bir araya geldi.

Fidan, ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilmiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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