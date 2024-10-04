Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Bakan Yardımcıları ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile başkentte bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.