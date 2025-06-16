Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran'da GDAÜ Zirvesi'ne Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etti.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fidan'ın, Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel