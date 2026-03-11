Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı Radoslaw Sikorski ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı, Türkiye'yi hedef alan füzeler hakkında dayanışma ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile telefonda, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Sikorski telefonda görüştü.
Görüşmede, son gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirilirken, Sikorski, " Türkiye'yi hedef alan füzeler" konusunda dayanışmasını bildirdi.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker