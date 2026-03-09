Haberler

Bakan Fidan, Fransız ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa ve BAE Dışişleri Bakanları ile Orta Doğu'daki savaş ve riskleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Barrot ve Al Nahyan ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerde, "bölgede devam eden savaşın ortaya çıkardığı riskler değerlendirilirken üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilen saldırılar" da ele alındı.

