Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Mısır ziyareti kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
