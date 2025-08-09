Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel