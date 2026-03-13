Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol ve Singapurlu Mevkidaşlarıyla Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanyol ve Singapurlu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelere bölgede devam eden savaşın etkileri ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, bölgede devam eden savaşın etkileri değerlendirildi. Bakanlar, Türk hava sahasına yönelen füzeler konusunda ülkelerinin dayanışmasını dile getirdiler.

Kaynak: ANKA