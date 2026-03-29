Dışişleri Bakanı Fidan, İslamabad'da ikili görüşmeler gerçekleştiriyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ikili görüşmeler gerçekleştirmekte ve bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla toplantı yapacak.
Bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere Fidan'ın yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın katılımıyla yapılacak toplantı, akşamüstü düzenlenecek.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker