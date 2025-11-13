Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.