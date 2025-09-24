Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı ile New York'ta Görüştü

NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü.

Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı ve Gazze'deki durum ile ateşkesi sağlama çabaları değerlendirildi.