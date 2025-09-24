Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı ile New York'ta Görüştü

New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen toplantıda, Hakan Fidan ve Yvette Cooper, ikili ilişkiler ve Gazze'deki durum üzerinde görüştü.

NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü.

Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı ve Gazze'deki durum ile ateşkesi sağlama çabaları değerlendirildi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
