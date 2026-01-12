Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.