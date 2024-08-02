Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Cenaze Törenine Katıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere gittiği Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal'e taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Lideri Haniye'nin cenaze töreni için dün gece Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal'e taziyelerini iletti. Görüşmede Haniye'nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam'ın da bulunduğu öğrenildi.