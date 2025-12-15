Bakan Fidan, Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Gazze Barış Planı'na ilişkin telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda "Gazze Barış Planı"nın uygulanmasıyla ilgili konuları görüştü.

