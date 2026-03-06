Bakan Fidan, Umman, Katar ve Estonyalı Mevkidaşlarıyla Görüştü
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefonda görüştü.
Kaynak: ANKA