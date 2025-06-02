Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Temsilcisi Cuellar'ı Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı İstanbul'da kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.
Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Fidan'ın Cuellar'ı İstanbul'da kabul ettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel