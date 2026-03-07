Bakan Fidan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan burada mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı