Dışişleri Bakanı Fidan'dan Antalya'da Diplomasi Trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenen 5'inci Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde temaslarına devam etti. Fidan, İsviçre Konfederasyonu Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldi. Fidan, ABD Başkanı'nın Ortadoğu ve Arap İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika Özel Temsilcisi Massad Fares Boulos'u da kabul etti.

Kaynak: ANKA