Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze Konulu Toplantı Yapılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, beşincisi "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında çeşitli toplantılara ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Balkan Barış Platformu Üçüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Gazze Konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı, Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Balkanlar'daki gelişmeler ele alınacak

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın temsil edileceği Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bağlantısallık, üyelik süreçleri dahil olmak üzere Avrupa Birliği (AB) konularında eş güdümün güçlendirilmesi, doğal afetlerle mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi, gençlik ve teknoloji konularında ortak projelerin yürütülmesi başlıklarında geçmiş toplantılarda alınan kararların takibi yapılacak. Balkanlar'daki gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunulacak toplantıda bölgesel iş birliğinin daha da derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik ilave iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun ve bölgesel yansımaları ele alınacak ve Türkiye'nin savaşın sonlandırılmasına yönelik süreçlere sağladığı katkılar dahil olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Fidan, Filistin meselesinin uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının önemine vurgu yapacak

Gazze konulu toplantıda ise BM Yüksek Düzeyli Haftası marjında 23 Eylül 2025 tarihinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan toplantıda yer alan ve aynı zamanda Barış Kurulu üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'den katılım olacak. Fidan toplantıda yapacağı konuşmada, Filistin meselesinin uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının önemini yineleyecek. Sahadaki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesinin sağlanması ve buranın güvenliğini temin edecek düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirecek olan Fidan, Gazze'de yeniden imar çalışmalarının ivedilikle başlatılmasının zaruretine işaret edecek.

Barış planının ikinci aşamasına geçilmesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirtecek olan Fidan, İsrail'in, birinci aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve ihlallerini sürdürmek suretiyle süreci akamete uğratma çabalarına dikkati çekecek.

Barış Kurulu bağlamında atılabilecek ortak adımlara dair görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Fidan, İsrail'in Batı Şeria'daki apartheid rejimini derinleştiren uygulamalarının ve Mescid-i Aksa dahil kutsal mekanların tarihi statükosunu aşındırmaya yönelik hukuksuz adımlarının kabul edilemez olduğunu vurgulayacak. İsrail'in Gazze'deki ateşkes sürecini ve iki devletli çözümü baltalama girişimleri karşısında, uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine değinecek olan Fidan, ABD-İran arasındaki süreç, savaşın sonlandırılmasına yönelik girişimler

ile İsrail'in Lübnan'daki işgali dahil olmak üzere bölgedeki son durum hakkında istişarelerde bulunacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'nın üye ülkelerce "Aile Meclisi" olarak nitelendirilen Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde son dönemde ivme kazanan üst düzeyli temasların yeni bir halkasını oluşturacağını belirten Bakanlık yetkilisi, Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın temsil edileceği toplantıda, başta İran ve Gazze bağlamındakiler olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA