Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Gençlerle Buluştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında düzenlenen Youth oturumuna katılarak gençlerle bir araya geldi.
(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında düzenlenen Youth oturumuna katıldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'ndeki ADF-2025 kapsamında dün düzenlenen Youth oturumunda gençlerle bir araya geldi.
Kaynak: ANKA / Güncel