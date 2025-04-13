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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Gençlerle Buluştu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında düzenlenen Youth oturumuna katılarak gençlerle bir araya geldi.

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında düzenlenen Youth oturumuna katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'ndeki ADF-2025 kapsamında dün düzenlenen Youth oturumunda gençlerle bir araya geldi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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