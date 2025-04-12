Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan'ın ADF marjında Bayramov ile bir araya geldiği aktarıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu çeşitli panel ve oturumlarla 13 Nisan'a kadar devam edecek.