Bakan Fidan, İslamabad'daki müzakerelere katılan ABD'li ve Pakistanlı yetkililerle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'daki müzakerelere katılan ABD ve Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde tarafların yaklaşımları değerlendirildi ve süreç ele alındı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile müzakerelerin sonuçsuz kaldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın İslamabad'daki müzakerelere katılan ABD ve Pakistanlı yetkililerle yaptığı telefon görüşmelerinde, müzakerelerde taraflarca ortaya konulan yaklaşımlar değerlendirildi ve bundan sonraki süreç ele alındı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Can Efesoy
