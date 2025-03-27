Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de SETA Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Washington'da SETA Yuvarlak Masa toplantısına katılarak diplomatik temaslarına devam ediyor.
(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında, Washington'da SETA Yuvarlak Masa toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın iki günlük ABD ziyaretinde, diplomatik temasları sürüyor. Fidan, bugün Washington'da SETA Yuvarlak Masa toplantısına katıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel