Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın Varşova şehrinde düzenlenen Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantı marjında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
VARŞOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Varşova'da düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) marjındaki oturuma katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel