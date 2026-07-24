Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Sybiha telefonda görüştü.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ile Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili konular ele alındı.
Kaynak: AA