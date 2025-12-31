Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Krizlerin Çözümünde Güven Veren Aktör Olarak Öne Çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl Gazze’den Ukrayna’ya, Güney Kafkasya’dan Afrika Boynuzu’na uzanan geniş bir coğrafyada krizlerin çözümünde güven veren bir aktör olarak öne çıktığını belirtti. Fidan, "Türkiye, krizlerin çözümünde güven veren aktör olarak öne çıktı" dedi.

Fidan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok boyutlu, ön alıcı, dengeli ve gerçekçi bir dış politika izlendiğini ifade etti. Türkiye'nin milli çıkarlarını korumak, haklı davalarını savunmak ve uluslararası alandaki ağırlığını hissettirmek için yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü vurguladı.

2026 yılında da aynı kararlılıkla hareket edileceğini belirten Fidan, barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumlulukların yerine getirilmeye devam edileceğini kaydetti.

Bakan Fidan, mesajında ayrıca yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların yeni yılını tebrik ederek, 2026 yılının Türkiye, millet ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diledi.

