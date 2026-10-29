Dışişleri Bakanı Fidan, Toledo'daki tren kazası için İspanya'ya başsağlığı diledi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile telefonda görüşerek, Toledo yakınlarındaki tren kazasından ötürü Türk halkının derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile telefonda görüştü. Fidan, İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında dün meydana gelen tren kazasından ötürü Türk halkının derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Görüşmede, Orta Doğu'daki son gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: ANKA