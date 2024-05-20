Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Senato Başkanı Gilani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan temasları çerçevesinde Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde Türk iş insanları ve kurum temsilcileri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan temaslarının sonuna geldi. Fidan, resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde Türk iş insanları ve kurum temsilcileri ile bir araya geldi.

Fidan, bugün erken saatlerde Pakistan Senato Başkanı Yusuf Raza Gilani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmüştü. - İSLAMABAD