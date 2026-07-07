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Bakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'na katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'na katılarak zirve kapsamında önemli bir temas gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'na iştirak etti.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
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