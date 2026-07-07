Bakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'na katılarak zirve kapsamında önemli bir temas gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'na iştirak etti.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç