Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı danışmanları Medinskiy ve Levitin'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanları Vladimir Medinskiy ve Igor Levitin'i kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Moskova'ya ziyarette bulunan Fidan, Medinskiy ve Levitin ile ayrı ayrı görüştü.