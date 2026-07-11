Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.