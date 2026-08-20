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Fidan'dan Mısır ve Suudi Arabistan'la kritik telefon diplomasisi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistan mevkidaşlarıyla telefon görüşmelerinde Gazze barış planı, Suriye’deki istikrar ve Hürmüz Boğazı’ndaki son durumu değerlendirdi; işbirliğini güçlendireceklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, yaptığı görüşmelere ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Bölgedeki son gelişmelerle ilgili yaptığı diplomatik temaslar çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefon görüşmeleri yaptıklarını belirten Fidan, "Görüşmelerimizde, Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Fidan, görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek Suriye'de huzurun ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteklerini tekraren vurguladıklarını kaydetti.

Görüşmelerde ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdiklerini belirten Fidan, "Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak, işbirliğimizi ve eş güdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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