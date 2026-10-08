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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Mekke Anlaşması) Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil"

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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Mekke Anlaşması) Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil"

Dışişleri Bakanı Fidan: "(Mekke Anlaşması) Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil"

Kaynak: AA
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