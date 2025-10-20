Dışişleri Bakanı Fidan, Lüksemburg'da Romanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Lüksemburg'da, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile görüştü.