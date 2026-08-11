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Fidan Libya'da Üst Düzey Görüşmeler Yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında, Libya Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında, Libya Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Trablus'ta, Libya Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü.

Kaynak: AA
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