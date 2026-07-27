Bakan Fidan, Katar ve Pakistanlı yetkililerle İran-ABD müzakerelerini görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile telefonla görüşerek İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Munir ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde İran ile ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı.

Kaynak: ANKA