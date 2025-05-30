Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ve Hamas ile Gazze Üzerine Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Fidan'ın, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ele alındı.