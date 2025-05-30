Dışişleri Bakanı Fidan: Kalıcı barış için kritik dönemeçteyiz

Dışişleri Bakanı Fidan: Kalıcı barış için kritik dönemeçteyiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için diyalog yoluyla kalıcı bir barışa ulaşılmasının önemini vurguladı. İstanbul'da yapılan barış müzakereleri ve liderler zirvesi önerisi dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız." dedi.

Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha??????? ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "kritik bir yol ayrımına" yaklaşıldığına ve 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan barış müzakerelerine işaret eden Fidan, "Müzakerelerin başında işaret ettiğim üzere, önümüzde iki yol bulunmakta. ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız. Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur." ifadelerini kullandı.

Fidan, İstanbul'daki barış müzakerelerinin yeni bir başlangıç olarak değerlendirildiğini vurgulayarak, "İstanbul'da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması, müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladı. Biz İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz." diye konuştu.

Fidan'dan liderler zirvesi önerisi

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde bundan sonraki aşamada liderler toplantısının gerçekleşmesi ve uzun süreli bir ateşkesin hayata geçmesinin iyi olacağını belirten Fidan, şöyle devam etti:

"Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın ev sahipliğinde Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'ın, Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ve Sayın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin, bu dört liderin bir araya gelmesiyle, İstanbul'da birincisi, ikincisi yapılan görüşmelerin aslında taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz."

Ukrayna'daki savaşın Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili birtakım soruları gündeme getirdiğini ve ABD Başkanı Trump'ın yönetime gelmesiyle Avrupa-ABD ilişkilerinde soru işaretlerine neden olan yeni bir denklemin ortaya çıktığını kaydeden Fidan, "Ama biz Türkiye olarak hep şu odağı koruduk: Savaşta yok olan şehirler, Ukrayna şehirleri; ölen insanlar, Ukrayna askerleri. Dolayısıyla bir an önce bu savaşın ortaya çıkardığı yıkıcı tesiri durdurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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