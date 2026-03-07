Dışişleri Bakanı Fidan, Azeri ve Kırgız Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: ANKA