Dışişleri Bakanı Fidan, Azeri ve Kırgız Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

